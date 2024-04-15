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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أنور: مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة وخارج التوقعات

صدى البلد

أكد عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بطولة خاصة وخارج التوقعات، مشيرا إلى تأثر المارد الأحمر بالغيابات الكثيرة بين صفوفه.


قال عمرو أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، في أوقات كثيرة تكون بطولة الدوري حسمت لأحد الفريقين، ورغم ذلك تكون المواجهة بين الفريقين ذات طابع خاص".


أضاف عمرو أنور:" أرى أنها مباراة مهمة على مدار التاريخ، أفرزت لاعبين مهمين جدا، وأتمنى رؤية مباراة قوية تليق باللاعبين في كلا الفريقين".


أوضح عمرو أنور:" غيابات الأهلي؟ الأهلي بمن حضر.. نعم، ولكن هناك نواقص مهمة جدا، اتفق أن مصطفى شوبير عوض إلى حد كبير غياب الشناوي، لكن إلى الآن لم نسد الخلل في الجبهة اليسرى التي يلعب بها علي معلول، خاصة إن أفضل لاعب في مصر زيزو يلعب في هذه الجبهة".


تابع عمرو أدهم:" أرى أن عمر كمال عبد الواحد أفضل لاعب يمكن أن يلعب في هذا المكان، محمد هاني يقدم مستويات طيبة، وفي وجود هاني وعمر كمال يمكن غلق الأبواب أمام زيزو أهم لاعبي الزمالك".


أشار عمرو أدهم:" مشكلة الأهلي تكمن في وسط الملعب، وأفضل 3 لاعبين يمكن الدفع بهم في وسط الملعب هم كوكا والسولية وأفشة، أكرم توفيق بعيد منذ فترة طويلة ولياقة المباريات غائبة عنه".


واصل عمرو أدهم:" ثلاثي الهجوم؟ هناك قصور في غياب حسين الشحات وبيرسي تاو، ولكن أعتقد أن الأهلي سيبدأ بـ موديست على حساب وسام أبو علي".


أتم عمرو أدهم:" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات، خاصة إذا كان أحد الفريقين مستواه متذبذب قبل مواجهة القمة، الأهلي في المباريات الأخيرة مستواه ليس جيدا، وعلى عكس الزمالك يؤدي مستويات طيبة، وأفضل المباريات التي يقدمها الأهلي عندما يكون مستواه متذبذبا قبل القمة".

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