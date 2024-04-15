عاجل
400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة ميلاد عبد الفتاح القصري.. مواقف من رحلته الفنية الصحف السعودية| ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي لبحث هجوم إيران على إسرائيل.. المديرية العامة للجوازات تعلن تجديد هوية المقيم المنتهية لمن هم خارج المملكة إلكترونيّا بدء امتحانات الميدتيرم بكلية الحقوق جامعة حلوان.. اليوم أخبار السيارات| بأقل سعر في مصر أركب سيارة "أوتوماتيك" مستعملة.. أسعار نيسان صني 2024 خلال أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شوارع هامة في مدينة نصر .. اعرف البديل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر وطرق بديله هامه الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر .

مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى بالقاهرة .


وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 ولمدة (30 يوماً).

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ساعة ولا اتنين.. عودة جدول تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

حدث ليلًا| النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر..عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج.. وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم

سبب صادم.. خالد الغندور يكشف سر سلسلة فوز الأهلي على الزمالك

دعاء لتقوية الإرادة.. 3 كلمات نبوية لتجنب الفتور بعد رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

أحمر جريء.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ