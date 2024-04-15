بالحجاب.. روجينا تحتفل بعيد ميلادها مع نجلتها من المدينة المنورة| شاهد

شاركت الفنانة روجينا، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بالحجاب رفقة نجلتها وزوجها الفنان أشرف زكي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها من المدينة المنورة.

وأكدت الفنانة روجينا، أن زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين من أكثر الأشخاص الداعمين لها، موضحة أن نجاحها من نجاحه، والعكس.

وأضافت روجينا في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن أشرف زكي وبناتها واقفين في ضهري وهم سنّدي، وبيبقوا خايفين عليا ومبسوطين بردود الأفعال.

ووجهت روجينا لزوجها أشرف زكي : بقول لو مش أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي وصلتله ده الحمد والشكر لله، وربنا يحفظهولي ويخلهولي يا رب.