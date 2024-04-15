خالد الغندور يختار التشكيل الأفضل للأهلي والزمالك في القمة وينتقد هذا التصرف|تفاصيل

أبدى الإعلامي خالد الغندور، رأيه في التشكيل الأمثل للأهلي والزمالك في لقاء القمة ١٢٧.

وقال خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر: “الزمالك ناصر ماهر وزيزو وسامسون .. والأهلي عمر كمال ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول”.

وانتقد الغندور استبعاد زياد كمال: “أنا بجيب لاعب غالي عشان يلعب الماتشات اللي زي دي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك .

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.