اليوم عودة تخفيف الأحمال.. مخالفات تحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء

ضمن خطة تخفيف الأحمال، أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة العمل بقرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بدءا من اليوم الاثنين الموافق15 أبريل .



موعد انقطاع التيار الكهربائي



وأضاف المصدر، لـ صدى البلد أنه من المتوقع إعلان مجلس الوزراء القرار اليوم واتباع الجدول القديم بقطع الكهرباء ساعتين يوميا بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء رغم توفير كميات كبيرة من الغاز المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، ولكن ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف ستبقى خطة تخفيف الأحمال قائمة .

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في سياق متصل ، يلجأ الكثيرون من أصحاب العقارات إلى ارتكاب الكثير من المخالفات، دون علمهم بأن ذلك يحرمهم من تغذية الكهرباء.

حيث تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.



ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

وطبقا للقانون، يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.