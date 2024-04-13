سكان شارع السيما بالوراق يستغيثون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

استغاث عدد من سكان شارع السيما بوراق العرب التابعة إلى محافظة الجيزة ، في رسالة إلى موقع "صدى البلد" من عدم إنارة أعمدة الكهرباء في الشارع مما أدى إلى انتشار الظلام الدامس .

وقالت السيدة وسام هارون أحد الأهالي في الرسالة من خلال رسائل موقع صدى البلد الأخبارى : "نعاني نحن سكان شارع السيما من بدأ ملف السيما من عدم وجود إنارة في الشارع على الرغم من توفير أعمدة الإنارة بالشارع بأكمله وهذا الشارع رئيسي ومع حلو الليل و غلق المحلات يتحول الشارع اللي كتله من الظلام الدامس مما أدى إلى أعمال سرقة السيارات بالشارع ووقوف بعض المشتبه فيهم في ظل عدم وجود إضاءة بالشارع.

وناشدت المسئولين برئاسة الحى ومحافظ الجيزة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن و إنارة الشارع ليعم الأمن والأمان .

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