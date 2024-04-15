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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تخفيف أحمال الكهرباء بالقليوبية.. اعرف منطقتك وموعد الفصل

تخفيف احمال الكهرباء
تخفيف احمال الكهرباء

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، والذي يبدأ تطبيقه اليوم الإثنين ، حيث تستثنى الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، ولا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.


ومن المقرر تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء في القليوبية.


وكشفت شركة كهرباء القليوبية، أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء، كما تضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية، أن تكون المدة ساعتين، كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة وقرية أو مركز.

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القليوبية مديرية الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء أحمال الكهرباء مراكز الشرطة

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