عام على الحرب.. تعهدات أوروبية بمليار يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الاثنين، أن اجتماع باريس لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان قد يجمع "أكثر من مليار يورو"، حيث تقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تعهدات جديدة.

وقالت ثلاثة مصادر إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بـ 350 مليون يورو، في حين ستضيف فرنسا 110 ملايين يورو والولايات المتحدة ستستثمر ما مجموعه 147 مليون دولار كما تعهدت ألمانيا بمبلغ 244 مليون يورو في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "آمل أن يكون أكثر من مليار يورو"، دون تحديد من أين ستأتي بقية الأموال.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن ألمانيا ستقدم 244 مليون يورو أخرى (260 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للسودان الذي مزقته الحرب، بينما اجتمع الدبلوماسيون الأوروبيون في باريس لإحياء الذكرى السنوية الأولى للصراع المدمر.

وقالت بايربوك: "يمكننا أن ندير معا لتجنب كارثة مجاعة مروعة، ولكن فقط إذا أصبحنا نشطين الآن"، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.

وفي اجتماع اليوم، انضم إلى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش.

وقال سيجورنيه إنه: "من الواضح أن سلسلة الأزمات - أفكر في غزة وأوكرانيا - دفعت الأزمة السودانية إلى الوراء".

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر، وفقا لمكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ولقد دمرت البنية التحتية، وأثارت تحذيرات من المجاعة وشردت الملايين من الناس داخل السودان وخارجه