أكبر حزمة اجتماعية عاجلة| صرف دعم نقدي لـ22 مليون مواطن بزيادة 15% لهذه الفئات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس، عن استعدادها لبدء صرف دعم نقدي تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2024، لنحو 4.7 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

صرف دعم نقدي بزيادة 15% لهذه الفئات

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي بقيمة 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار حزمة الخدمات الاجتماعية، التي جرى تطبيقها منذ شهر مارس الماضي، وبدأ الصرف في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث يصرف تكافل وكرامة مع منتصف كل شهر جديد، لكل من الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين والشباب.

وحددت التضامن الاجتماعي، عددًا من المعايير التي بموجها يتم الاقصاء من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي:-

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

امتلاك جرار زراعي او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

العمل في القطاع الخاص أو العمل بالحكومة.

ملكية عمل خاص/شخصي.

وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

معاشات شهر أبريل اليوم

ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ في الريف نحو 72% من إجمالي المساعدات فيما تبلغ نسبة النساء 75% من إجمالي المستفيدين، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة يقوم بدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه سنويا، علاوة على 720 ألف مرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، استعدت وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة عن شهر ابريل 2024 لجميع المستحقين حيث يبدأ الصرف اليوم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

كانت عملية صرف معاش تكافل وكرامة قد انتظمت بـ الزيادة الجديدة عن شهر مارس2024 من ماكينات الصراف الآلي atm.

واستفاد من الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة أصحاب الدعم ومستفيديه البالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، والصحة.

زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.