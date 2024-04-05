معاش تكافل وكرامة| هذا موعد صرفه للمستحقين وشروط الحصول عليه للراغبين

يتسائل الكثير عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، و شروط الحصول عليه ، و موعد المقرر لصرف المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

خصصت الدولة للأسر الاولى للرعاية، معاش تكافل وكرامة وهو اكبر برنامج حماية اجتماعية نفذته مصر بالتزامن مع خطة الاصلاح الاقتصادي التي طرحتها في عام 2015.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل.

يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، لذا سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 أبريل الجاري ، ويستطيع المستفيدون من معاش تكافل وكرامة صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال البريد المصري.

وقد لجأت وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة معاش تكافل وكرامه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فزاد المعاش بنمسبة 15% وتم صرفها نهاية العام الماضي، ويبلغ متوسط معاش تكافل وكرامة الشهري من 620 إلى 740 جنيهًا لكل أسرة بإجمالي مستفيدين 22 مليون مواطن.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وهم الأسر الأولى بالرعاية الذيم لا يكون فيهم الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز، يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

ولابد أن تضم الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في الحصول على دعم برنامج تكافل أطفال من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي سن المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين ويبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

الرابط المباشر للاستعلام

يمكنك الوصول إلى الرابط المباشر للاستعلام من موقع الوزارة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد من تكافل وكرامة في الحقل المخصص له.

بعد إدخال رقم الهوية الوطنية، قم بالضغط على زر الاستعلام عن تكافل وكرامة

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، و تتضمن معلومات وبيانات المستفيد تكافل وكرامة، بما في ذلك إدارة العديد من بطاقات الدعم والمعلومات المتعلقة بالاسم والوحدة الاجتماعية التابعة لهذا الشخص.

ويمكنك التواصل عبر الرقم 19680 يتم توجيه هذا الدعم للعديد من الفئات المستحقة مثل الأسر، والأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والشباب، بشرط توفر بعض الشروط المحددة.

وللاستعلام عن المقبولين الجدد في برنامج وفقًا لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ابحث عن خيار “استعلام تكافل وكرامة”.

ستحتاج إلى إدخال الرقم القومي الخاص بك، وهو رقم مكون من 14 رقمًا.

حدد نوع بطاقة الدعم المقدمة، سواء “تكافل” وكرامة.

بعد ذلك، ستظهر لك حالة البطاقة، سواء كانت “متوقفة” أو “سارية” أو “متجمدة”.

إذا تم قبولك في البرنامج، ستظهر لك قيمة الدعم النقدي الذي ستحصل عليه شهريًا.

