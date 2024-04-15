ألمانيا: إيران أوصلت المنطقة إلى حافة الهاوية بهجومها الأخير على إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إنّ إيران أوصلت المنطقة إلى حافة الهاوية بهجومها الأخير على إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت، أن على إسرائيل تأمين النصر الدفاعي الذي حققته خلال الهجوم الإيراني بالوسائل الدبلوماسية.