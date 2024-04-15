مصرع شخصين في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخصان أبناء عمومة مصرعهما اليوم الإثنين في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة 7 راكب بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام قرية الشراهنة بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة 7 راكب بالطريق الزراعي أمام قرية الشراهنة بدائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع شخصان أبناء عمومة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزى الجثتين وهم؛ عيسى عبدالناصر أحمد حسين 24 عامًا، حسين أحمد حسين أحمد 64 عامًا، يقيمان بقرية الجفادون بدائرة مركز الفشن.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما.