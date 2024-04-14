التنمية المحلية تتابع جهود محافظة بني سويف لازالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العيد

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة بني سويف خلال أجازة العيد في استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للسادة المحافظين بالمتابعة المستمرة لتطورات الوضع بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بإجازة العيد، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحزم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

حيث شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام ، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

حيث تبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة ٢٥ حالة في المهد وذلك في ثالث ورابع أيام إجازة العيد ، شملت: عدد ٤حالات علي أرض زراعيه بمركز ببا، عدد ٢ حاله بمركز الفشن/ زراعه، عدد ٣ حالات بمركز بني سويف، عدد ٧ حاله بمركز ناصر، عدد ٣ حالات بمركز سمسطا/املاك دوله

عدد ٣حالات بمركز اهناسيا/املاك دوله، وعدد ٣حالات بمركز الواسطي/زراعة، ليصبح ماتم ازالته ٥٧ حاله من بداية اجازه عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحليه لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعيه ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.

1000110681

1000110680