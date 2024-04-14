عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة بني سويف لازالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العيد

ازالة التعديات علي
ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة بني سويف خلال أجازة العيد في استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للسادة المحافظين بالمتابعة المستمرة لتطورات الوضع بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بإجازة العيد،  ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحزم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

حيث شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد،  خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام ، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

حيث تبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة ٢٥ حالة في المهد وذلك في ثالث ورابع أيام إجازة العيد ، شملت: عدد ٤حالات علي أرض زراعيه بمركز ببا، عدد ٢ حاله بمركز الفشن/ زراعه، عدد ٣ حالات بمركز بني سويف، عدد ٧ حاله بمركز ناصر، عدد ٣ حالات بمركز سمسطا/املاك دوله 
عدد ٣حالات بمركز اهناسيا/املاك دوله، وعدد ٣حالات بمركز الواسطي/زراعة، ليصبح ماتم ازالته ٥٧ حاله من بداية اجازه عيد الفطر المبارك،  وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحليه لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعيه ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.

1000110681
1000110681
1000110680
1000110680
1000110682
1000110682
التنمية المحلية محافظة بني سويف إجازة العيد التعديات على الاراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

موضوعات متعلقة

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية توضح سبب استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

بابا الفاتيكان: يجب وقف أي أعمال تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

عمليات محدودة ناجحة.. الحرس الثوري الإيراني يكذب إسرائيل بشأن صد هجماته

هل زيارة قبر النبي من إتمام العمرة والحج ؟

اليابان تدين هجوم إيران: نشعر بالقلق إزاء الهجوم والتصعيد

داعيًا إلى ضبط النفس.. بيان عاجل لـ الناتو بشأن التصعيد الإيراني ضد إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

قد تصيبك بالسرطان.. احترس| 7 أجزاء لا تأكلها في الدواجن

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ