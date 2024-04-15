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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

صدى البلد

تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما تُهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ . 

و بمناسبة منح رئيس مجلس الوزراء مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان إستمرار إستفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم ، فإن الدولة المصرية تهيب بكافة ضيوفها الأجانب وخاصة هؤلاء المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى وذلك في موعد غايته ٢٠٢٤/٦/٣٠ . 

وذلك إنطلاقاً من حرص الدولة المصرية على إستمرار إستفادة ضيوفها المقيمين .

الهجرة والجنسية الخدمات الحكومية الدولة المصرية تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة

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