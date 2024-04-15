محافظ الدقهلية يوجه بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والدكتور مهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ ومستشار نقابة المهندسين والسادة وكلاء الوزارات المعنية وممثلي الحماية المدنية بالمحافظة وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.



وأكد "مختار" ضرورة بذل أقصي الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد "مختار" أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي مؤسسة أو منظومة ، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق أي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر إلا بالتخطيط .



ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.



كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها .



وقال "مختار" 6 أشهر كحد أقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف قد تزداد إلى 200 ألف ملف وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة وطالب "مختار" بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهاؤها يوميا، كما أكد “مختار " ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.