خبير تربوي يكشف مزايا تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بالقرار الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.



وقال الدكتور تامر شوقي: إنه لأول مرة منذ فترة، تنظم وزارة التربية والتعليم مراجعات عامة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة .

وأشار الدكتور تامر شوقي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، إلى أن هذا القرار من شأنه اعادة الثقة مرة أخرى بين الطلاب وأولياء الأمور و وزارة التربية والتعليم .

وأضاف الدكتور تامر شوقي، أن هذا القرار سيتيح الفرصة للطلاب من مختلف المستويات الاقتصادية الإستفادة ، مما سيحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب .

كما أشار الدكتور تامر شوقي إلى أن القرار سيقلل من استغلال معلمي الدروس الخصوصية للطلاب أثناء المراجعات ، حيث أن مراجعات الدروس الخصوصية تستنزف أموال أولياء الأمور.

وأشاد الدكتور تامر شوقي بحرص وزارة التربية والتعليم على اختيار افضل المعلمين التربويين المتخصصين لتقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، مؤكدا أن هذه ميزة غير متوفرة في مراجعات الدروس الخصوصية.

وأضاف قائلا: أن إشراف الوزارة والمديريات على هذه المراجعات سوف يسمح بضبطها وعدم وقوع اي اختراق للقواعد فيها

وأختتم الدكتور تامر شوقي تعليقه قائلا: لا بد من ضمان الظروف التى تجذب المعلمين المتميزين للعمل بها مثل المقابل المجزي والفوري، ولابد من اعلام أولياء الأمور بالمراجعات بكافة الوسائل ومن الممكن عرض مشاهد فيديو لتلك المراجعات، مع البعد عن أي التعقيدات الإدارية التي قد تعوق نجاح تلك التجربة".

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدر الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدورى على تكليف السادة مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة السادة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف السادة موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.