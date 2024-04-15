خبير: مشروع رأس الحكمة من الصفقات الهامة للقطاع العقاري وله مردود إيجابي

أكد عبد الله سلام الخبير العقارى أن مشروع رأس الحكمة من الصفقات الهامة للقطاع العقاري في مصر لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد وتحقيق المزيد من الرواج العقاري داخل السوق حيث أن الصفقة تروج في المقام الأول للعقار السياحي في مصر.

وتابع قائلا فى تصريحات ل “ صدى البلد”: “أن الصفقة أثبتت صلابة السوق المصري وقوته وأهميته في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن القطاع العقاري والشركات متفائلون بشأن الصفقة وأهميتها في دعم النمو داخل السوق، وسط طموح بعض المطورين العقاريين في أن يكون لهم دور في تطوير هذه المنطقة وبالتالي ستستمر انتعاشه الطلب على المنتجات العقارية.

ولفت أن الفترة الماضية شهدت تسارعا في زيادات الأسعار في قطاعات كثيرة، مما خلق حالة توتر داخل السوق وكان للقطاع العقاري نصيب كبير من تسارع الطلب من الأفراد لاقتناء عقار.

وتوقع سلام أن يحدث استقرار بصفة عامة سواء في نمو أو زيادة الأسعار أو في حركة السوق ككل حيث أن الطلب في السوق المصرية لا تزال أكبر بكثير جدا من العرض، ولكن الطلب تسارع على نحو أكبر في فترة وجيزة.

ونوه إلى أنه يتميز السوق المصري بتنوع منتجاته العقارية ولذلك نتوقع استمرار انتعاشه الطلب على المنتجات العقارية السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والفندقية، قائلا "إننا حريصون على الاستمرار والتوسع في مشروعات جديدة، وتنويع نوع المنتجات العقارية التي نقدمها لتغطي كافة احتياجات العملاء من المنتج العقاري.

وأشار إلى النحاح في تسويق منتجاتها في الخارج وجذب نسبة جيدة من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، حي بلغت نسبة مبيعاتهم 20% تقريبا من إجمالي مبيعاتنا.