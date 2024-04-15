عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مشروع رأس الحكمة من الصفقات الهامة للقطاع العقاري وله مردود إيجابي

صدى البلد

أكد عبد الله سلام الخبير العقارى أن مشروع رأس الحكمة من الصفقات الهامة للقطاع العقاري في مصر لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد وتحقيق المزيد من الرواج العقاري داخل السوق حيث أن الصفقة تروج في المقام الأول للعقار السياحي في مصر.

 

وتابع قائلا فى تصريحات ل “ صدى البلد”: “أن الصفقة أثبتت صلابة السوق المصري وقوته وأهميته في الشرق الأوسط”.

 

وأضاف أن القطاع العقاري والشركات متفائلون بشأن الصفقة وأهميتها في دعم النمو داخل السوق، وسط طموح بعض المطورين العقاريين في أن يكون لهم دور في تطوير هذه المنطقة وبالتالي ستستمر انتعاشه الطلب على المنتجات العقارية.

 

ولفت أن الفترة الماضية شهدت تسارعا في زيادات الأسعار في قطاعات كثيرة، مما خلق حالة توتر داخل السوق وكان للقطاع العقاري نصيب كبير من تسارع الطلب من الأفراد لاقتناء عقار.

 

وتوقع  سلام  أن يحدث استقرار بصفة عامة سواء في نمو أو زيادة الأسعار أو في حركة السوق ككل حيث أن الطلب في السوق المصرية لا تزال أكبر بكثير جدا من العرض، ولكن الطلب تسارع على نحو أكبر في فترة وجيزة.

 

ونوه إلى أنه يتميز السوق المصري بتنوع منتجاته العقارية ولذلك نتوقع استمرار انتعاشه الطلب على المنتجات العقارية السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والفندقية، قائلا "إننا حريصون على الاستمرار والتوسع في مشروعات جديدة، وتنويع نوع المنتجات العقارية التي نقدمها  لتغطي كافة احتياجات العملاء من المنتج العقاري.

وأشار إلى النحاح في تسويق منتجاتها في الخارج وجذب نسبة جيدة من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، حي بلغت نسبة مبيعاتهم 20% تقريبا من إجمالي مبيعاتنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك.. انفراد يتسبب في إصابة طفيفة لزيزو بلقاء القمة

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تكرم 5 لاعبين من قدامى الأهلي

ذكرى ميلاد الشعراوي.. 11 محطة في مسيرة صاحب الخواطر وتفسير الآيات القرآنية

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

مهلة أخيرة.. قرار حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر| تفاصيل

4 فنانين ظهروا في برومو رامز جاب من الآخر ولم تذع حلقاتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ