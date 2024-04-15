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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق للجماهير: هترجعوا مبسوطين

صدى البلد

وجه نجم الأهلي السابق ماهر همام رسالة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب ماهر همام : ان شاء الله هتروحوا مبسوطين .

 

وعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

 

حراسة المرمى : محمد عواد.

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

 

خط الهجوم : سيف الجزيري.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

 

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وطاهر محمد ومحمد مجدي أفشة.

 

خط الهجوم: موديست.

 

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

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