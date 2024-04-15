هيئة الرعاية بالأقصر: أكثر من 11000 خدمة طارئة قدمت خلال إجازة العيد



أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى اكتمال دور خطة الطوارئ والأزمات التي فعلتها الهيئة العامة

خلال الإجازة الرسمية في البلاد احتفالاً بعيد الفطر المبارك لعام 2024 والتي أسهمت فيها عن التعامل مع ما يقرب من 11000 حالة طارئة في أكثر من 60 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

هذا وقد أضافت التدريبات العملية المستمرة لفرق الرعاية الاوليه بالوحدات والمراكز إنجاز جديد في سرعة الاستجابة لحالات الانعاش القلبي الرئوي حيث تم التعامل مع أكثر من حالة غرق واستخدام أساليب الاستجابة القلبية لإنقاذ الحياة.

فيما شملت خطة ادارة الازمات علي مدار الساعة من خلال الفرق الثابته والمتحركة علي كافة المنشآت في حفظ الأمن والسلام العام للتأمين الطبي والتعامل مع المستجدات وكذلك سرعة معالجة الأعطال وتوفير الخدمات والبدائل اللازمة طوال أيام العيد.