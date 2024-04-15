بعد هزيمة الأهلي.. نجم الفريق السابق يطرح سؤالا للجماهير

علق نجم الأهلي السابق ماهر همام على هزيمة الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في الدوي الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام :من وجهه نظرك .. اي أسباب خساره الأهلي اليوم 🤔؟

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمي مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.