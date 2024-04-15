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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العالم مقبل على كارثة نووية بسبب أوكرانيا

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

حذرت روسيا اليوم الاثنين، من أن العالم مقبل على كارثة نووية بسبب هجمات أوكرانيا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا هاجمت محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بدعم غربي، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح نيبينزيا أن أوكرانيا بشكل منهجي هجمات غير مسؤولة ومتهورة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية والأراضي المجاورة"، مضيفا أنه "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيا، فلا يمكن لأحد أن يستبعد تماما وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وحتى عالمي".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيا.

وأضاف جروسي: "لقد تم التنازل عن كل من الركائز السبع للسلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي"، لافتا إلى أن عامين من الصراع "يضعان عبئًا ثقيلا على السلامة النووية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا".

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