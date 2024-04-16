خالد الصاوي يكشف عن سبب قبوله المشاركة في صدفة.. شاهد

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن دوافع مشاركته في مسلسل "صدفة" خلال موسم دراما رمضان.

وأشاد خالد الصاوي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، بالمخرج سامح عبد العزيز، مؤكدا أنه "أيقونة نجاح" بالنسبة له بعد التعاون معه في أكثر من عمل.



وأبدى خالد الصاوي، إعجابه بمؤلف المسلسل أيمن سلامة لما يتمتع به من قدرة على التشويق والجذب في أعماله.

وأوضح خالد الصاوي، أن اسم المسلسل "صدفة" تدور أحداثه حول العديد من المواقف التي تبدو من اللحظة الأولى مصادفة كنها سرعان ما تتكشف حقيقتها وتظهر أنها مدبرة بعناية.