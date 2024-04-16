خالد الصاوي: بختار أعمالى بعناية من خلال التعاون مع مخرجين وكتاب مميزين

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه يحرص في السنوات الأخيرة على انتقاء أعماله بعناية شديدة من خلال التعاون مع مخرجين وكتاب مميزين دون الاهتمام بكتابة الموضوع أو إخراجه بنفسه.



وكشف خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، عن شغفه بالتحضير للشخصيات المعقدة على غرار "صدفة".

وأضاف خالد الصاوي أنه يعتمد نهجًا خاصًا في تحضير الشخصيات التي يجسدها، إذ يقوم بكتابة خلفية تفصيلية لها تتضمن نشأتها وتربيتها وعلاقاتها، حتى لو لم تظهر هذه التفاصيل على الشاشة، موضحا أنها تنعكس عليه أثناء تجسيد الشخصية.

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما جذبه للعمل في المسلسل، قائلا: اسم العمل صدفة و البطلة في المسلسل اسمها صدفة وحاجات كثيرة في المسلسل بتحصل صدفة لكنها بتطلع مش صدفة، في النهاية كل حاجة مترتبة وهو ما شدني للعمل.