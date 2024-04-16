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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 2 وإصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة أسوان، مساء الإثنين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.


وتلقى مدير أمن أسوان إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الخزان أمام مدخل قرية غرب سهيل، وأن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، فيما تم نقل المصايين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة والمتوفيين إلى المشرحة، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.


وعلى الجانب الآخر، أصيب 4 أشخاص، و3 سيدات ورجل، فى مشاجرة وقعت فى قرية أبو الريش بنجع الشيمة لخلاف وقع بين الطرفين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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