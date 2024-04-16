13 مايو .. الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع واختيار أميرة الفراولة

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن موعد إنطلاق مهرجان الربيع والاحتفال بأميرات الفراولة، والتمتع بالمسطحات الخضراء والشواطئ.

قالت المصادر في تصريحات خاصة للموقع إنه من المقرر انطلاق المهرجان في 13 مايو 2024، والذي ينطلق بموكب العربات المزينة بالزهور، بمشاركة كل مركز ومدينة بعربة مزينة بالزهور تحمل طابع المركز الخاص، بالإضافة إلى المديريات والجهات الخاصة والغير حكومية.

وتتخذ مديرية أمن الإسماعيلية كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين المواكب المشاركة من ناحية ومن ناحية أخري المواطنين خلال الاحتفال

كذلك تيسير حركة المرور في خطوط سير بديلة أثناء الاحتفال، بالإضافة إلى التنسيق مع الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.