طقس معتدل اليوم بمحافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية طقسا معتدلا اليوم الجمعة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم ٢٧ درجة مئوية والصغرى ١٥ درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.



من جانبه تابع اللواء مهندس هنرى ابراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والمشرف على مكتب متابعة المحافظ، منظومة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة العيد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.



حيث تم رفع حالة الاستعداد وجاهزية المركز المحلى والمركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك، ضمن استعدادت المحافظة والإطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والمرافق، ورفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ للحالة الزائدة.