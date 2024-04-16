إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

تعرض 18 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية غرب سهيل بأسوان ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 18 شخصا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



وانتقلت الجهات المختصة بمحافظة أسوان لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق.