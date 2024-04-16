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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

صدى البلد

تختلف طرق صنع الكيك من شيف إلى آخر، ولكن اتفق الكثير على أن كيك الحليب الساخن هي الأنجح والأجمل، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.

المقادير:

 كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت على زبدة

2 بيضة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة التحضير:

نخفق البيض والسكر والزيت إلى أن يصبح لونها فاتحا.

ننخل الدقيق ونضع رشة ملح وبيكنج بودر فوق الخليط ونخلط حتى يصبح الخليط متماسكا.

نضع اللبن والزبدة في وعاء ونضعه على النار حتى يغلي.

نضع خليط اللبن والزبدة على خليط الكيك ونضع الفانيليا ونقلب.

بعد التقليب نلاحظ أن القوام خفيف، نضعها في القوالب مدهونة بالزبدة ونضع الكيك في فرن سابق التسخين درجة حراره 180 لمدة 40 دقيقة ثم يختبر بعود خشبي حتى نتأكد من تمام النضج.

تخرج الكيك وتترك لتبرد ثم تقدم مع الشاي أو القهوة، ويجب الانتباه إلى أن لا تقطع ساخنة.

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