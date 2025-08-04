مدرب ليفربول يتحدث عن ودية بلباو وتأثير رحيل جوتا على الفريق

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مشاعر العودة إلى ملعب "آنفيلد" للمرة الأولى منذ وفاة مهاجم الفريق ديوجو جوتا في حادث سيارة مأساوي خلال يوليو الماضي.

ليفربول سيخوض اليوم الإثنين مباراتين وديتين أمام أتلتيك بلباو بتشكيلتين مختلفتين، الأولى في السابعة مساءً والثانية في العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

وقال سلوت إن المباراة ستكون لحظة خاصة ومؤثرة كونها أول مواجهة على أرض النادي بعد وفاة جوتا، مؤكدًا أن الفريق سيكرّمه بالشكل اللائق، وأن النادي سيواصل دعم أسرته.

وأشاد المدرب الهولندي بتكاتف اللاعبين خلال هذه الفترة الصعبة، مضيفًا أن الجولة الآسيوية كانت مفيدة من الناحية البدنية، وشهدت تأقلمًا جيدًا من الصفقات الجديدة، الذين أبدوا انسجامًا سريعًا مع المجموعة.

واختتم سلوت حديثه قائلاً: "العودة إلى آنفيلد لحظة طال انتظارها، ونحن مستعدون لمواصلة العمل الجاد استعدادًا للموسم الجديد".