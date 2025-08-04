رودريجو يتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد رغم الغموض حول مستقبله

يبدو أن الجناح البرازيلي رودريجو مصمم على القتال من أجل فرصته داخل ريال مدريد، رغم كثرة التكهنات التي تحيط بمستقبله مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن رودريجو لا يفكر حاليًا في الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو"، بل يضع أمامه هدفًا واضحًا يتمثل في إقناع المدير الفني تشابي ألونسو بإمكاناته وقدرته على استعادة مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للموسم الجديد.

ورغم أن إدارة ريال مدريد لا تمانع فكرة بيع اللاعب حال وصول عرض لا يقل عن 100 مليون يورو، إلا أن أي تحرك رسمي بهذا الشأن لم يتم حتى الآن.

وبدأ الفريق الملكي استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، حيث عاد اللاعبون، بمن فيهم رودريجو، إلى مقر التدريبات صباح اليوم الإثنين، وسط حالة من الترقب بشأن القرارات النهائية المتعلقة بمستقبل عدد من النجوم.

الجدير بالذكر أن رودريجو ما زال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح النادي مرونة كبيرة في ملف التفاوض حال قرر تفعيل خيار البيع.