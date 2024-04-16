خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

اعتبر رضا عبدالعال، نجم الزمالك الأسبق، أن أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تهرب من مباراة الأهلي.





وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :"دي تاني مرة زيزو، يتعرض لإصابة في مباراة الأهلي والزمالك، مفروض لو رجليك اتكسرت هتكمل على الأقل حتى نهاية الشوط الأول ولما تريح بين الشوطين رجليك هتبدأ تورم".





وأضاف: "زيزو، النهاردة خلع لأنه مكنش فايق»، مشيرًا: "زيزو"، هو اللي شاط رجل رامي ربيعة".



ووجه رضا عبدالعال، رسالة إلى زيزو، قائلا: "أنت نجم نادي الزمالك، كان مفروض تتحمل حتى نهاية الشوط الأول على الأقل"، مضيفًا: "أنا كنت بلعب في مباراة الأهلي والزمالك، أيام عصام بهيج، وفي أول 3 دقايق طارق خليل، داس على وش رجلي ورجلي ورمت، كملت حتى نهاية الشوط الأول".



