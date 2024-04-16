فاروق جعفر: الزمالك يعاني من نواقص كثيرة والأهلي لم يستفد منها

قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، إن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك كانت غريبة للغاية، والفريق الأبيض ظهرت لديه الرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في النهاية في تحقيق الفوز على الأهلي.

وقال فاروق جعفر عبر تصريحات تلفزيونية : "الزمالك يعاني من نواقص كثيرة في الفريق، ولم يستفد الأهلي من خروج زيزو في أول ربع ساعة من اللقاء.



وأضاف: "لم أشعر ب أفشة وعمر كمال عبد الواحد في الملعب، وهدف الأهلي الذي سجله عبد القادر كان رائعًا، واللاعب يعيش تحت ضغط واضح في الفترة الأخيرة، والأهداف الثلاثة كلها أخطاء دفاعية حتي هدف الزمالك الثاني ل سيف الجزيري الذي بدأ من رمية تماس، وهناك لاعب في الأهلي لم يشتت الكرة بشكل سليم رغم أنه كان الأقرب لتشتيت الكرة".