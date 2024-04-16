أهم ألف مرة.. ماهر همام يعلق على مباراة الأهلي ومازيمبي

نشر ماهر همام، نجم الكرة المصرية، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول مباراة الأهلي ومازيمبي القادمة.

وكتب ماهر همام: "عايزين نقفل مباراة أمس.. عندنا مباراة مصيرية يوم السبت المُقبل أمام مازيمبي أهم ألف مرة من أي مباراة حالياً".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمراللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة، لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استادالقاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعهمدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.