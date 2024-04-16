أول تحرك من التعليم لتنفيذ المراجعات المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

بدأت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءاتها الرسمية لتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الصادر منذ ساعات بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

حيث أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية:

- موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الكتاب الدوري بجدول موضح به تفصيلاً

- أسماء وعناوين المقار التي ستعقد بها المراجعات بكل إدارة تعليمية.

- أسماء الفرق المكلفة من المعلمين المتميزين بالتدريس بتلك المراجعات.

- جدول مواعيد المراجعات، وذلك للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم فى تنفيذ متابعات ميدانية وفق توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.