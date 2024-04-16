المرور على 290 من المنشآت الصحية خلال عطلة عيد الفطر بالقليوبية

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه قد تم رفع حالة الطوارئ داخل كافة المنشات الصحية بالمحافظة طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك .



وأشار إلى أنه تم عقد غرفة مركزية للأزمات والكوارث ، بالاضافة إلي تشكيل فريق الانتشار السريع بكافة المستشفيات ، والاستعداد التام لتلقي أي حدث طاريء والتعامل معه سواء داخل او خارج المستشفي.

كما أكد وكيل الوزارة أنه قد تم توفير كافة فصائل الدم ومشتقاته المختلفة بجميع المستشفيات ، بالاضافة إلي أدوية ومستلزمات الطوارئ بالاضافة الي انتظام صرف الألبان.



وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الاشرافية كثفت من مرورها علي كافة المنشآت الصحية حيث تم المرور على 155 منشأة من قبل فرق الادارات الفنية بالمديرية والتي تضم ادارة مكافحة العدوي ، والامراض الصدربة والحميات والسلامه والصحة المهنية ،وادارة العلاج الطبيعي ، والأسنان ، والمعامل ، وادارة التمريض، والتغذية ، والرعاية الأساسية ، بالاضافة إلي مرورات الادارات الصحية.



كما تم تكثيف الحملات التفتشية علي المنشات الطبية الخاصة ، من قبل فرق العلاج الحر ، حيث تم اجراء 89 مرور علي المستشفيات الخاصة ومراكز علاج الإدمان .



ومن جانب اخر قامت فرق التفتيش المالي والاداري من ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ؛ بتكثيف مروراتها للاطمئنان علي الانضباط الاداري وتم اجراء 30 مرور علي مستشفيات المحافظة خلال ايام العطلة.

كما قامت فرق التفتيش الصيدلي بتكثيف مرواتها علي المنشات الصحية وتم اجراء مايقارب ٦٠ مرور والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.