بعد تراجع سعر طن الدقيق.. برلمانية تطالب بخفض أسعار العيش السياحي

طالبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، الحكومة ،ممثلة في وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة علي مخابز العيش السياحي للتأكد من تراجع أسعار"العيش السياحي "الحر" ،، خاصة بعد تراجع أسعار الدقيق مشيرة في تصريحات صحفية لها أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية مما يشير إلى انخفاض سعر الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة.



وقالت " نبيه" إن تراجع أسعار الدقيق المستخدم في العيش السياحي سيكون له أثاره علي المواطن من شعوره بتراجع سعر رغيف العيش السياحي موضحة انه كان من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي أثرت علي مصر هو إرتفاع غير عادي في أسعار السلع والمواد الغذائية ومن بينها الدقيق والذي أدي إلي إرتفاع سعر الرغيف "السياحي" .



وأشارت" نبيه" إلي أن الأسعار بدأت تشهد تراجعا خاصة مع توافر السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية ،موضحة أن استمرار سعر رغيف الخبز السياحي مرتفع كما هو أمر غير مبرر خاصة مع تراجع سعر طن الدقيق المستخدم في العيش السياحي ،حيث وصل سعره في بعض المناطق لـ 3جنيهات وفي مناطق أخري 150 قرشاً .



وكانت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، قد أعلنت عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا.