الأردن وألمانيا يعملان على إنشاء ممر بري لإرسال مساعدات لقطاع غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها تعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإرسال مساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت بيربوك، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تعمل مع الأردن لوصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة.

وجهت نداء إلى إسرائيل بضرورة العمل مع الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة.

وتابعت “هدفنا أن تصل 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر الممر البري الأردني”.

وأشارت إلى الحاجة إلى هدنة إنسانية من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان غزة.