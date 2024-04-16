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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة كفر الشيخ لاستمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة في محافظة كفر الشيخ لاستمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات  بجميع قرى ومراكز المحافظة، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها تجميل الشوارع والميادين والقضاء على الاشغالات بالطرق العامة من الباعة الجائلين على مستوى المحافظات لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد،  وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 و قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفرالشيخ، منها" منطقة الإنشاء والتعمير - ميدان زويل - شارع جيهان- ومنطقة المزلقان الأوسط، وميدان الـ 47 - ومحور صبرى القاضى"، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأمر محافظ كفرالشيخ، بغلق عدد من المحال المخالفة للقانون، بمنطقة المزلقان الأوسط، ومزلقان ميدان زويل، وذلك لعدم الإلتزام بالقوانين المعمول بها، والتعدى على حرم الطريق العام بعرض بضائعهم على الأرصفة، مشددًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وأن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الرصف  والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والإلتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع.

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محافظة كفر الشيخ التنمية المحلية الإشغالات ازالة الاشغالات

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