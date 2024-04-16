العمل: ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية والمشكلة السكانية وآثارها بالقاهرة

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي ، قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومكتب عمل روض الفرج ، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ، بمستشفي الخازندارة ،بحضور 50 من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفي ، تناولت الندوة عدة موضوعات منها: مخاطر بيئة العمل ، وكذلك المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات تنظمها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بمفهومها ، وخطة الطوارئ والإخلاء في القطاع الصحي ، بهدف نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات حماية لأرواحهم و المرضي والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة بأنواعها ، وتوفير مناخ عمل آمن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات بأهمية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها حماية للعنصر البشري أساس التنمية ، والحفاظ على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار ، وأضاف مدير المديرية أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية والمجلس القومي للسكان جرى تنظيم الندوة بمشاركة عبير محمد مدير المكتب ، و فيولا سامي مفتش ، وأعضاء المجلس القومي للسكان ، كما قام اكرم عمران مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للسكان بتعريف الحضور بالمشكلة السكانية وآثارها على المجتمع ، بحضور مدير المستشفى ، والدكتور وحيد الشال ، وميلاد ايليا مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى .