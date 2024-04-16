صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.2٪

قال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إن وتيرة الارتفاع في نمو الاقتصاد العالمي بطيئة وفقاً لمعدلات النمو السابقة.

وارجع الصندوق ذلك إلى عوامل قريبة المدى مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وسحب الدعم المقدم من المالية العامة للدول وطول أمد الآثار الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وضعف نمو الإنتاجية وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي.

وثبّت الصندوق في التقرير الذي جاء بعنوان «تعافٍ مطّرد لكنه بطيء»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المئة في 2025.

وتسجل تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي لخمس سنوات قادمة من الآن والبالغة 3.1 في المئة أدنى مستوى لها منذ عقود، وفقاً للصندوق.