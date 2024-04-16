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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. وكيل رياضة القليوبية يتابع عددا من المشروعات بشبين وطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأعمال الإنشائية بمراكز شباب شبين القناطر وطوخ  والمقامة بنظام حق الانتفاع bot برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

شملت الجولة متابعة أعمال انشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ بتكلفة انشائية 3 ملايين جنيه وقيمة ايجارية شهرية 10 آلاف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 % على أن يكون جاهزا للتسليم وبدأ التشغيل في بداية شهر مايو القادم، وكذلك انشاء كافيتريا بتكلفة انشائية نصف مليون جنيه وقيمة ايجارية شهرية 1500 جنيه في حضور محمد عطية رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدير . 

كما شملت المتابعة انشاء حمام سباحة ترفيهي بمركز شباب مدينة شبين القناطر بقيمة انشائية 2,500,000 جنيه وقيمة ايجارية شهرية 10 آلاف جنيه، في حضور شاكر محمد مدير ادارة شباب شبين وعلى الطناني المدير التنفيذي للمركز ، والشيخ أحمد الفقي رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبين، مؤكدا جاهزية حمام السباحة للتشغيل خلال أيام . 

كما أشار الصبروط إلى اهتمام محافظة القليوبية بالأعمال الإنشائية بمراكز الشباب والاندية الرياضية بالمحافظة بنظام حق الانتفاع bot والتي وصلت إلى 127 مشرعا استثماريا تهدف إلى تطوير البنية التحتية والانشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

القليوبية الهيئات الشبابية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة القليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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