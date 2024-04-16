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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف

محمد معروف
محمد معروف

تقدم نادي أبوسليم الليبي، بشكل رسمي، باحتجاج ضد الحكم المصري محمد معروف، الذي تولى إدارة مباراة الفريق مع مضيفه نهضة بركان في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كشف نادي أبوسليم في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقدمه عبر الاتحاد الليبي لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" على أداء الحكم محمود معروف.

تمنى نادي أبوسليم وفقاً للبيان الحصول على حقوقه وأن يأخذ القانون مجراه بنزاهة.

وكانت مباراة نهضة بركان وأبوسليم التي انتهت بتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بعد فوزه بنتيجة 3-2، قد شهدت احتكاكات قوية بين لاعبي أبوسليم والحكم المصري.

شن فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم هجوماً لاذعاً ضد محمود معروف في تصريحات سابقة قائلاً: "رغم اجتهادنا.. كان للاتحاد الأفريقي وللحكم المصري رأي آخر".

وأتم: "ضربة مرمى لصالحنا فوجئنا باحتسابها ركلة ركنية للمنافس، ومن ثم إضافة 15 دقيقة كوقت بديل.. حسبنا الله ونعم الوكيل في ذلك الظالم".

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رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف


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