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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مولودية بوسالم يفوز على النصر الليبي

صدى البلد

تغلب مولودية بوسالم التونسي على نظيره فريق النصر الليبي بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء ندية كبيرة من الفريقين اللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه فريق مولودية بوسالم.
 
تقدم فريق النصر في الشوط الأول بنتيجة 29-27، وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وعاد فريق مولودية بوسالم إلى المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم واصل انتصاراته في الشوط الرابع 25-23، ليتعادل الفريقان، وحسم فريق مولودية بوسالم الشوط الفاصل بنتيجة 17-15.


 

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