بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.. إسبوار الكونغولي يفوز على جسجارا الرواندي

حقق فريق إسبوار الكونغولي الفوز على نظيره فريق جسجارا الرواندي بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء ندية كبيرة من الفريقين اللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه فريق إسبوار الكونغولي.

تقدم فريق جسجارا الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 25-23، وعادل فريق إسبوار الكونغولي النتيجة بعد الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 29-27، وواصل الفريق الكونغولي انتصاراته في الشوط الثالث بنتيجة 25-23، وحصد جسجارا الشوط الرابع بنتيجة 25-19، ليتعادل الفريقان، ويحسم إسبوار الكونغولي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10.