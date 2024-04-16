بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| إنجز الإيفواري يفوز على ولايتا ديتشا الإثيوبي

تغلب فريق إنجز الإيفواري لكرة الطائرة «رجال» على نظيره فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور ‏المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق الفريق الإيفواري على مستوى حائط الصد ‏والضربات الساحقة‎.‎



تقدم فريق انجز الإيفواري في الشوط الأول بنتيجة 25-22 ونجح ولايتا ديتشا في حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وتفوق ‏الفريق الإيفواري في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم حسم فريق إنجز الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21‏‎.‎