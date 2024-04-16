بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| إنجز الإيفواري يفوز على ولايتا ديتشا الإثيوبي

تغلب فريق إنجز الإيفواري لكرة الطائرة «رجال» على نظيره فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق الفريق الإيفواري على مستوى حائط الصد والضربات الساحقة.
تقدم فريق انجز الإيفواري في الشوط الأول بنتيجة 25-22 ونجح ولايتا ديتشا في حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وتفوق الفريق الإيفواري في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم حسم فريق إنجز الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21.