لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال ضد العين على ستاد "هزاع بن زايد" في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وشهدت الساعات الماضية تغيرات غير مسبوقة في المناخ بدولة الإمارات، تسببت في تعليق الأنشطة الرياضية وعلى رأسها مباراة الهلال والعين.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة المباراة غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي هذا التأجيل في مصلحة الهلال، نظرا لضغط المباريات الشديد الذي يعاني منه الفريق بسبب المنافسة على جميع البطولات.

وسبق وأن اشتكى المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس من ضغط المباريات وحالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق بسبب السفر بصورة مستمرة.

وأكد جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن "الفريق لا يستطيع الخضوع لتدريبات وإنما يستمر في الجلسات الاستشفائية بعد كل مباراة نتيجة الضغط المستمر".

وبالتالي فإن تأجيل مباراة العين لمدة 24 ساعة سيمنح الفريق فرصة أكبر للحصول على الراحة السلبية أو الخضوع لتمارين استرجاعية تساهم في تحسن الأداء البدني للزعيم.

كذلك سيمتلك الهلال فرصة أخرى لتحقيق أكبر استفادة من هذا التأجيل، حيث تدرس حاليا لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراة "الزعيم" ضد الأهلي 24 ساعة.

وحال تنفيذ هذا القرار فإن كلاسيكو الأهلي والهلال سيقام مساء السبت بدلا من الجمعة، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبطبيعة الحال سيحصل الفريق الأزرق على فرصة أخرى للراحة قبل معركة الأهلي المرتقبة، والتي تمثل أهمية كبرى للجماهير.

وكان الهلال قد طلب في وقتٍ سابق تأجيل هذه المباراة نظرا لضغط مباريات الفريق بصورة مستمرة في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن "الأزرق" قد توج بلقب كأس السوبر السعودي قبل أيام قليلة بالفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.