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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة.. أقوى موبايل شاومي قادم بسعر يناسب الجميع

هاتف شاومي Poco F6
هاتف شاومي Poco F6 Pro

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق تحفتها القادمة Poco F6 Pro، والذي سيصدر من خلال علامتها التجارية الفرعية Poco خلال الفترة المقبلة. 

 

 ومن المقرر أن يحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة المخصصة للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر يلائم أغلب المستخدمين. 

 

وبحسب موقع "gsmarena" فإن هاتف Poco F6 Pro  حصل على شهادة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات. 

وسيتميز هاتف شاومي Poco F6 Pro بشاشة مميزة من نوع AMOLED  مع دقة 1440 × 3200 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع 4000 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف شاومي Poco F6 Pro نظام كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل رئيسية مع تقنية OIS، وكاميرا 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، و أخرى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف شاومي Poco F6 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12/16 جيجابايت، ومساحة تخزين 256 و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت، مع نظام التشغيل Android 14 مع HyperOS 1.0. 

 

 

Poco F6 Pro مواصفات Poco F6 Pro سعر Poco F6 Pro شاومي هواتف شاومي

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