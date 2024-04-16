بيان عاجل من الاتحاد السعودي بعد تأجيل لقاء الهلال والعين

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم توصُّلَه إلى اتّفاق مع الاتحاد الآسيوي بشأن موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره العين الإماراتي.

وكان الحساب الرسمي لقناة "أبو ظبي" الرياضية، أكّد ترحيب الاتحاد الآسيوي بإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض في نفس موعده يوم 23 أبريل الجاري.

وأوضح أن ذلك جاء بعد الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلغاء مقترحه بترحيل الإياب لمدة 24 ساعة.

وردّ الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الخبر عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في الاتحاد عبر "إكس"، قائلًا: "لا صحة لما جاء في هذا الخبر؛ حيث لا يوجد أيّ تواصل مع الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص".

كما رحّب الاتحاد السعودي بأيّ مقترح يخدم ممثل الوطن نادي الهلال، ويهيب بوسائل الإعلام كافة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي.

وكان الاتحاد الآسيوي قرّر، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ وذلك بسبب الظروف الجوية.

وأوضح الاتحاد القارّي في بيان له أنه تمت إعادة جدولة المباراة لتقام يوم غد الأربعاء؛ بذات الملعب وذات التوقيت.