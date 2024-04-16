أستاذ علوم سياسية: نتنياهو ليس لديه القدرة الآن على فتح جبهة مع إيران

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسخن الجبهات أكثر من الوقوع في حرب حقيقية مع إيران، وهو يدرك تماما أنه ليس لديه القدرة الآن أن يفتح جبهة مع إيران في الوقت الذي يفتح فيه جبهة حقيقية في قطاع غزة وثانوية مع حزب الله في لبنان، فهل يستطيع أن يفتح جبهة بهذه القوة والاتساع مع إيران؟ من المؤكد لا.

وأضاف "البشتاوي" في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "نتنياهو" يريد هذا الجو الذي يعيش عليه، حالة من الخوف والحذر والترقب لدى الشارع الإسرائيلي لكي لا يفكر المواطن الإسرائيلي حاليا إلا بهذه الأزمات.

وتابع: "المواطن الإسرائيلي يسأل الآن هل تضرب إيران أم لا تضرب؟ ونسي موضوع من بدأ بالتحرش بإيران واستفزازها، ولماذا هذا الاغتيال في قنصلية بدولة أخرى مجاورة، هذه اللعبة التي يتقنها نتنياهو يقودنا إلى ردات الأفعال دون أن نتحدث عن جذر المشكلة، وما هو الداعي لهذا التحرك الذي قام به نتنياهو، وهو يدرك أن هناك ردود أفعال ستكون قوية".

