عضو بالكنيست الإسرائيلي: إيران تدرك أنه ستكون هناك عواقب لأفعالها

علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين، على الهجوم الإيراني على إسرائيل وقال إن "إيران تدرك أنه ستكون هناك عواقب لأفعالها".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع x، كتب إدلشتين: "على مدى عقود، كان نظام الإرهاب الإيراني يخطط لتدمير "الكيان الصهيوني" لن نسمح بحدوث ذلك، وكل من يحاول المس بإسرائيل سيدفع ثمنا مؤلما".

وأضاف: شنت إيران هجوما مفتوحا وهي تدرك أيضا أنه ستكون هناك عواقب لأفعالها. سترد دولة إسرائيل في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، وبطريقة تجعل آيات الله يفكرون 20 مرة حتى قبل أن يفكروا في إسرائيل".